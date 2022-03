மாநில செய்திகள்

54 பள்ளிகளில் தமிழ் வழி கல்வி இல்லை தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய தலைகுனிவு + "||" + No Tamil education in 54 schools is the biggest headache for Tamils

54 பள்ளிகளில் தமிழ் வழி கல்வி இல்லை தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய தலைகுனிவு