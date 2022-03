மாநில செய்திகள்

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி குறைப்பை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் + "||" + The interest rate cut for the Labor Provident Fund should be reconsidered

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி குறைப்பை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்