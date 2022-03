மாநில செய்திகள்

இந்தியில் பேசிய மந்திரியை, ஆங்கிலத்தில் பேச வைத்த கனிமொழி + "||" + Kanimozhi made the minister who spoke in Hindi speak in English

இந்தியில் பேசிய மந்திரியை, ஆங்கிலத்தில் பேச வைத்த கனிமொழி