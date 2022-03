மாநில செய்திகள்

'திராவிட மாடல்' பாணி தொடரும் என்பதை உணர்த்தும் நிதிநிலை அறிக்கை - முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Financial statement indicating that the 'Dravidian model' style will continue - Chief Minister MK Stalin

'திராவிட மாடல்' பாணி தொடரும் என்பதை உணர்த்தும் நிதிநிலை அறிக்கை - முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்