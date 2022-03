மாநில செய்திகள்

மணக்குள விநாயகர் கோவிலில்1008 சங்காபிஷேகம் + "||" + 1,008 Sangabhishekams were held at Manakkula Ganesha Temple and 108 Sangabhishekams were held for Ursavar.

