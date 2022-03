மாநில செய்திகள்

கடந்த நிதி ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் நடப்பு நிதி ஆண்டின் சராசரி சிமெண்டு விலை குறைவு + "||" + The average cement price for the current financial year is lower compared to the previous financial year

கடந்த நிதி ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் நடப்பு நிதி ஆண்டின் சராசரி சிமெண்டு விலை குறைவு