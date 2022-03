மாநில செய்திகள்

அழிந்து வரும் இனத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி400 கிலோ தானியங்களால் உருவான சிட்டுக்குருவி ஓவியம்கல்லூரி மாணவர் அசத்தல் + "||" + A college student has drew a painting of a sparrow with 400 kg of grain, urging it to protect the endangered species.

