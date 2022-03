மாநில செய்திகள்

தற்போதைய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான கோவில்களை போல கட்டமுடியாது- சென்னை ஐகோர்ட்டு + "||" + "It cannot be built at present like the ancient temples" – Chennai High Court

