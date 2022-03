மாநில செய்திகள்

வேளாண் பட்ஜெட்டால் பசுமை என்பது நிலத்தில் மட்டுமல்ல விவசாயிகளின் மனத்திலும் விளைய போகிறது- மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + TN agri budget will protect not only the state also the soil cm mk stalin – ” Statement, not only soil protection statement! “

வேளாண் பட்ஜெட்டால் பசுமை என்பது நிலத்தில் மட்டுமல்ல விவசாயிகளின் மனத்திலும் விளைய போகிறது- மு.க.ஸ்டாலின்