மாநில செய்திகள்

“கஞ்சா வியாபாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” - டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு + "||" + "Strict action should be taken against cannabis dealers" - DGP Sylendra Babu

“கஞ்சா வியாபாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” - டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு