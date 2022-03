மாநில செய்திகள்

பெண்களுக்கு ரூ.1,000 உதவி தொகையை அரசு உடனே வழங்க வேண்டும் தே.மு.தி.க. மகளிரணி தீர்மானம் + "||" + The government should immediately provide Rs. 1,000 assistance to women. Gynecology resolution

பெண்களுக்கு ரூ.1,000 உதவி தொகையை அரசு உடனே வழங்க வேண்டும் தே.மு.தி.க. மகளிரணி தீர்மானம்