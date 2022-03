மாநில செய்திகள்

3 ஆண்டு இழுபறிக்கு பின்னர் ஓட்டு எண்ணிக்கை நடிகர் சங்க தேர்தலில் விஷால் அணி வெற்றி + "||" + Vishal team wins in casting votes after 3 years of drag

3 ஆண்டு இழுபறிக்கு பின்னர் ஓட்டு எண்ணிக்கை நடிகர் சங்க தேர்தலில் விஷால் அணி வெற்றி