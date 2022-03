மாநில செய்திகள்

"திருமண நிதி உதவித் திட்டத்தில் முறைகேடுகள்" - முதல் அமைச்சர் விளக்கம் + "||" + "Irregularities in the Marriage Financial Assistance Scheme" - Chief Minister Explanation

"திருமண நிதி உதவித் திட்டத்தில் முறைகேடுகள்" - முதல் அமைச்சர் விளக்கம்