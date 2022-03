மாநில செய்திகள்

ரூ.230 கோடி மதிப்பீட்டில் 1,000 படுக்கைகளுடன் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை + "||" + Multipurpose High Specialty Hospital with 1,000 beds at an estimated cost of Rs.230 crore

ரூ.230 கோடி மதிப்பீட்டில் 1,000 படுக்கைகளுடன் பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை