மாநில செய்திகள்

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் 2-வது நாளாக விசாரணைக்கு ஆஜரானார் ஓ.பி.எஸ். + "||" + O Pannerselvam appeared before the Arumugasami commission on the 2nd day of hearing

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் 2-வது நாளாக விசாரணைக்கு ஆஜரானார் ஓ.பி.எஸ்.