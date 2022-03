மாநில செய்திகள்

பணத்தை மறைத்து வைத்திருப்பதாக நினைத்து தாயை அடித்து கொன்ற மகன் + "||" + The son who beat his mother to death for hiding the money

பணத்தை மறைத்து வைத்திருப்பதாக நினைத்து தாயை அடித்து கொன்ற மகன்