மாநில செய்திகள்

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் 2-வது நாளாக ஆஜர்: ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் 5 மணி நேரம் விசாரணை + "||" + Azhar on the 2nd day in Arumugasami Commission: 5 hour interrogation of O. Panneerselvam

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் 2-வது நாளாக ஆஜர்: ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் 5 மணி நேரம் விசாரணை