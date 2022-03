மாநில செய்திகள்

உலக நாடுகளில் கொரோனா அதிகரிப்பு பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் + "||" + The increase in corona in the nations of the world should make the public aware

உலக நாடுகளில் கொரோனா அதிகரிப்பு பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்