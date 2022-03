மாநில செய்திகள்

பல கோடி மதிப்புள்ள மண்ணுளிப் பாம்பை வீட்டில் பதுக்கி வைத்து இருந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகன்..! + "||" + The son of a police sub-inspector who had hoarded a multi-crore earthworm at home

பல கோடி மதிப்புள்ள மண்ணுளிப் பாம்பை வீட்டில் பதுக்கி வைத்து இருந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகன்..!