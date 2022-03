மாநில செய்திகள்

கேரள அரசின் அத்துமீறிய செயலைக் கண்டித்து சட்டசபையில் தீர்மானம் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் + "||" + O. Panneerselvam appeals for resolution in the Assembly condemning the wrongdoing of the Government of Kerala

கேரள அரசின் அத்துமீறிய செயலைக் கண்டித்து சட்டசபையில் தீர்மானம் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள்