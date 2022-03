மாநில செய்திகள்

குரூப்-2 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேதியை நீட்டிக்க முடியாது சட்டசபையில் அமைச்சர் தகவல் + "||" + The Minister informed the Assembly that the date for applying for the Group-2 examination could not be extended

