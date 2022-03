மாநில செய்திகள்

12 குழந்தைகள், 9 முதியோர் உள்பட தமிழகத்தில் 44 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 44 people in Tamil Nadu including 12 children and 9 elderly people

12 குழந்தைகள், 9 முதியோர் உள்பட தமிழகத்தில் 44 பேருக்கு கொரோனா