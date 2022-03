மாநில செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் முன் விவசாயி குடும்பத்துடன் தர்ணா + "||" + Dharna with the farmer family in front of the Collector s Office

கலெக்டர் அலுவலகம் முன் விவசாயி குடும்பத்துடன் தர்ணா