மாநில செய்திகள்

வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நம் தாய் பூமிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + ICourt order not to harm our mother earth in the name of development

வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நம் தாய் பூமிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு