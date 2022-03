மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு வெளியே வாழும் தமிழர்கள் நலனுக்காக வாரியம் சட்டசபையில் மசோதா நிறைவேறியது + "||" + The Board passed the bill in the Assembly for the benefit of Tamils living outside Tamil Nadu

தமிழகத்திற்கு வெளியே வாழும் தமிழர்கள் நலனுக்காக வாரியம் சட்டசபையில் மசோதா நிறைவேறியது