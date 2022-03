புதுச்சேரி பி ஆர் டி சி ஊழியர்கள் தொடர் போராட்ட அறிவிப்பு

மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி பி ஆர் டி சி ஊழியர்கள் தொடர் போராட்ட அறிவிப்பு + "||" + The officer reprimanded the PRtC. Employees have announced they will hold a series of protests.

புதுச்சேரி பி ஆர் டி சி ஊழியர்கள் தொடர் போராட்ட அறிவிப்பு