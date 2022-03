மாநில செய்திகள்

குரங்கனி மலைக்கு டிரெக்கிங் அழைத்து சென்ற பீட்டர் வான் கெய்ட் மீதான வழக்கு: தீர்ப்பு ஏப்ரல் 28-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு + "||" + Case against Peter Van Gaite for trekking to Kurangani Hill: Judgment adjourned to April 28

குரங்கனி மலைக்கு டிரெக்கிங் அழைத்து சென்ற பீட்டர் வான் கெய்ட் மீதான வழக்கு: தீர்ப்பு ஏப்ரல் 28-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு