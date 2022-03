மாநில செய்திகள்

ஹர்ஷா டொயோட்டா வேலப்பன்சாவடி மற்றும் பல்லாவரம் ஷோரூமில் இன்று 'கூல் நியூ டொயோட்டா கிளான்ஸா' அறிமுகம்

'Cool New Toyota glanza' launched today at Harsha Toyota Velappanchavady and Pallavaram Showroom

