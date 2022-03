மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவோம்நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Narayanasamy alleged that the list of corrupt Puducherry ministers would be released.

