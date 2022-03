மாநில செய்திகள்

ஒப்பந்த அடிப்படையில்மின்துறையில் 42 இளநிலை பொறியாளர்கள் நியமனம்அதிகாரி தகவல் + "||" + 42 undergraduate engineers are to be appointed on contract basis in the puducherry power sector.

