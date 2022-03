மாநில செய்திகள்

புதுவை காமாட்சியம்மன் கோவில் விழா ஏற்பாடுகள்பந்தல் சரிந்து விழுந்து 2 தொழிலாளர்கள் சாவுமேலும் 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Puducherry Bharathi Veedi Kamatsiyamman temple festival pavilion collapsed and killed 2 people. Another 2 workers are being treated for serious injuries.

புதுவை காமாட்சியம்மன் கோவில் விழா ஏற்பாடுகள்பந்தல் சரிந்து விழுந்து 2 தொழிலாளர்கள் சாவுமேலும் 2 பேர் படுகாயம்