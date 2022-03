மாநில செய்திகள்

கோவை வெள்ளலூரில் மறைமுக தேர்தலின் போது நடந்த வன்முறை தொடர்பாக 9 பேர் கைது + "||" + Coimbatore 9 people arrested in connection with the violence during the by-elections

