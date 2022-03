மாநில செய்திகள்

அகில இந்திய குடிமைப்பணி முதல் நிலை தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்பு அமைச்சர் தொடங்கிவைத்தார் + "||" + The Minister inaugurated the training class for the All India Civil Service First Level Examination

அகில இந்திய குடிமைப்பணி முதல் நிலை தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்பு அமைச்சர் தொடங்கிவைத்தார்