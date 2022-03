மாநில செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், கமிஷனர் அலுவலகத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்து போட்டார் + "||" + Former Minister Jayakumar appeared before the Commissioner's Office and signed

முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், கமிஷனர் அலுவலகத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்து போட்டார்