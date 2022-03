மாநில செய்திகள்

சட்டம் - ஒழுங்கில் எந்த சமரசமும் செய்துகொள்ளாமல் சமூக விரோதிகளை இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் + "||" + Law - order must suppress social enemies with an iron fist without making any compromises

