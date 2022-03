மாநில செய்திகள்

ரங்கசாமியை பா ஜ க செயல்படவிடாமல் தடுக்கிறதுசட்டசபையில் எம் எல் ஏ க்கள் குற்றச்சாட்டு + "||" + BJP names First Minister Rangasamy MLAs in the assembly made the sensational allegation that it was preventing them from functioning.

ரங்கசாமியை பா ஜ க செயல்படவிடாமல் தடுக்கிறதுசட்டசபையில் எம் எல் ஏ க்கள் குற்றச்சாட்டு