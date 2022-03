மாநில செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு: சுப்ரீம்கோர்ட்டில் நாளை தீர்ப்பு + "||" + 10.5 per cent reservation for Vanniyars: Judgment in the Supreme Court tomorrow

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு: சுப்ரீம்கோர்ட்டில் நாளை தீர்ப்பு