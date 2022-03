மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க.வை வீழ்த்த இடதுசாரி, மத சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகள் ஒன்றிணைய வேண்டும் + "||" + The left-wing, secular democratic forces that toppled the BJP must unite

பா.ஜ.க.வை வீழ்த்த இடதுசாரி, மத சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகள் ஒன்றிணைய வேண்டும்