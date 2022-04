மாநில செய்திகள்

உங்களைப் போல் காலில் விழவில்லை... ! எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதில் + "||" + Do not fall on your feet like you ...! Minister Thangam Tennarasu's reply to Edappadi Palanisamy

உங்களைப் போல் காலில் விழவில்லை... ! எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதில்