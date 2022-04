மாநில செய்திகள்

கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தகாரைக்கால் கடலோர காவல் படைக்கு கூடுதல் ரோந்து கப்பல் + "||" + An additional patrol vessel has been attached to the Indian Coast Guard at Karaikal to strengthen security at sea.

கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தகாரைக்கால் கடலோர காவல் படைக்கு கூடுதல் ரோந்து கப்பல்