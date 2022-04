மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.4,800 கோடி நகை கடன் தள்ளுபடி அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தகவல் + "||" + 4,800 crore jewelery loan waiver in Tamil Nadu so far, says Minister I. Periyasamy

