மாநில செய்திகள்

“வேளாண் துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை” - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் உறுதி + "||" + Action to fill vacancies in the agricultural sector Minister MRK Panneerselvam

“வேளாண் துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை” - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் உறுதி