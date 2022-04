மாநில செய்திகள்

கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் இலவச மாணவர் சேர்க்கை - அறிவிப்பு வெளியீடு + "||" + Student Admission in Private Schools under the Right to Education Act - Notice Publication

கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் இலவச மாணவர் சேர்க்கை - அறிவிப்பு வெளியீடு