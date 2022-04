மாநில செய்திகள்

‘நீட்' விலக்கு பெறுவது சாத்தியமா என்பதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும் + "||" + We need to clarify whether it is possible to get a ‘need’ exemption

‘நீட்' விலக்கு பெறுவது சாத்தியமா என்பதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும்