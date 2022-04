மாநில செய்திகள்

“அரிசிக்கு பதில் கேழ்வரகு வழங்கும் திட்டம்” - உணவுத்துறை அமைச்சர் தகவல் + "||" + "Scheme to provide millet instead of rice" - Information by Minister

“அரிசிக்கு பதில் கேழ்வரகு வழங்கும் திட்டம்” - உணவுத்துறை அமைச்சர் தகவல்