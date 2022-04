மாநில செய்திகள்

ஒரு கோடி தடுப்பூசி கையிருப்பு: தமிழகத்தில் 49 லட்சம் பேர் முதல் தவணை தடுப்பூசி போடவில்லை + "||" + One crore vaccine stocks: 49 lakh people in Tamil Nadu have not been vaccinated for the first time

ஒரு கோடி தடுப்பூசி கையிருப்பு: தமிழகத்தில் 49 லட்சம் பேர் முதல் தவணை தடுப்பூசி போடவில்லை