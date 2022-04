மாநில செய்திகள்

அரசு துறைகளை தனியார் மூலம் தணிக்கை செய்யும் அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + The government should repeal the order to audit government departments through private - O. Panneerselvam

அரசு துறைகளை தனியார் மூலம் தணிக்கை செய்யும் அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம்