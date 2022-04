மாநில செய்திகள்

வீட்டில் பதுக்கிய புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்பெட்டிக்கடைக்காரர் கைது + "||" + Police have arrested a mini shop man who was storing tobacco products in his house.

