மாநில செய்திகள்

உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா 24 ந் தேதி புதுச்சேரி வருகைகவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல் + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan said that Union Home Minister Amit Shah will be coming to Pondicherry on the 24th.

