மாநில செய்திகள்

இந்த மாத இறுதியில் நடத்தி முடிக்க திட்டம்1 முதல் 9 ம் வகுப்பு வரையிலான ஆண்டு இறுதி தேர்வுகள் தேதி புதுவை பள்ளி கல்வி இணை இயக்குனர் அறிவிப்பு